Celia og Mads vil testes for at hjælpe andre

Hverken Cilia Clemmensen eller Magnus Munck fra 3. g. på Rødkilde Gymnasium har eller har haft symptomer på covid-19.

Alligevel er de blandt de elever, der i næste uge tager en antistoftest, der skal afsløre, om de måske har været smittet uden at vide det.

Magnus Munck tænker også på sine bedsteforældre, når han lader sig teste. Foto: Line Sahl, TV SYD

- Jeg tror, vi er mange, der tænker, om det er noget, man som ung kan mærke. Hvis jeg nu får en test, der viser, at jeg har haft det uden at mærke det. Det kunne være interesant, siger Magnus Munck.

De to elever er vant til, at der er en masse regningslinier på skolen, der skal være med til at begrænse smitten.

Cicila Clemmensen skal selv være med til at tage testen. Foto: Line Sahl, TV SYD

Det mener, både Cilia Clemmensen og Magnus Munck er vigtigt. For de er godt klar, over at de hører til den gruppe, der måske slet ikke mærker, at de er smittet med covid-19.

- Hvor mange går egentlig rundt med det uden at mærke det. Det er svært at gøre noget ved det, når man ikke kan mærke det, fortæller Cilia Clemmensen.

Eleverne på Rødkilde Gymnasium har fået tilbudt nogle overskydende antistoftest fra Danske Regioner.

Det har de to elever sagt ja til, for måske kan det være med til at skaffe ny viden, der kan bruges andre steder.

-Det er en god mulighed for at finde ud af alt det med smittespredning. Det er mega spændende at finde ud af, hvor mange af os unge der har været smittet, siger Cilia Clemmensen.

Vejle er en af fire kommuner i syd- og sønderjylland, hvor antallet af smittede betyder, at de er med på myndighedernes bekymringsliste.