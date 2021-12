Corona-epidemien vokser fortsat med et kontakttal på 1,1

Kun Fanø og Tønder kommuner har haft - meget beskedne - fald i antallet af smittede, mens det i alle øvrige 12 følger landstendensen og stiger.

Det understøttes af den kendsgerning, at kontakttallet for anden uge i træk er beregnet til 1,1, som betyder, at epidemien fortsat er i vækst. Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke, (S), på Twitter.

Et kontakttal på 1,1 svarer til, at 10 smittede i gennemsnit giver smitten videre til 11 andre.

Sundhedsministeren tilføjer, at tallet forventes at stige i den kommende tid på grund af covid-19 varianten Omikron.

Det skyldes, at Omikron om få dage vil være den dominerende coronavariant i Danmark.

Her kan du se smittetallene for din kommune