Corona julelukker skoler før tid

Kommunens udvalg for læring har besluttet at fremrykke skolernes juleferie, så alle elever i Hedensted Kommune holder ferie fra fredag den 18. frem for tirsdag den 22. december.

Flere skoler i Hedensted Kommune har været hårdt ramt af corona de seneste uger - og derfor fremrykkes juleferien.

Det har skoler og forældre tirsdag fået orientering om i et brev.

- Vi har derfor i udvalget valgt at følge forvaltningens anbefaling og sender derfor jeres børn hjem på juleferie fredag den 18. december.

Det giver mulighed for at sænke smittetrykket generelt. Det betyder konkret, at I som familier får mulighed for at planlægge jeres jul, så I får mulighed for at tage hensyn til de nære relationer, som I ønsker at se i julen med passende tid til at tage de rigtige forholdsregler. Og det betyder, at flere af vores medarbejdere vil få samme mulighed, hedder det i orienteringen.

Der vil være mulighed for pasning til alle børn i 0-4. klasse, som har behov for det, så ingen skal føle sig pressede af denne beslutning, oplyser kommunen.

Hedensted Kommune har i dette skoleår planlagt med 202 skoledage, som er to flere end det obligatoriske. Så der bliver ikke tale om erstatningsdage i andre ferieperioder.