Corona lukker to skoler og otte daginstitutioner

Kolding Kommune beklager, at alle børn igen skal undervises og passes hjemme, men sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed er vurderingen, at det er nødvendigt for at få smittetrykket til at falde i kommunen.

Der vil være nødpasning på et absolut minimum i daginstitutioner og for elever i de yngste klasser efter gældende retningslinjer og for sårbare elever i de ældste klasser.