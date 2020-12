Corona: Restaurant ringede rundt til gæster og lyntestede ansatte

Smørrebrødsrestauranten Cafe Danmark i Esbjerg er blevet kontaktet af nogle af fredagens gæster, som kunne fortælle, at de efterfølgende var testet positive for covid-19. Det fik restaurantejer Jan Færch til omgående at ringe rundt til de andre gæster fra fredag samt teste sine ansatte.



- Vi kørte til lyntest i Kolding efter arbejde i går, for det var eneste sted, der havde åbent så sent. Det var for at sikre, at det personale, der skulle møde i dag, var rask, siger han.

Ringede rundt til gæster

Cafe Danmark er normalt en frokostrestaurant, men har i julemåneden også åben om aftenen fredag og lørdag. Fredag var der ca. 40 gæster, og da Jan Færch fik beskeden om, at nogle af dem var testet positive, gik han i gang med at kontakte de andre gæster.

- Jeg ringede rundt til fire-fem personer, der så kunne give beskeden videre til resten af selskabet. Derefter slog jeg det op på vores facebookside for at informere dem, jeg ikke kunne få fat i, fortæller han.

Kan ikke bruge mere håndsprit

I forvejen mener Jan Færch, at de på restauranten gør alt, hvad der står i deres magt for at forhindre spredning af smitte.

- Jeg synes snart ikke, vi kan bruge mere håndsprit eller gøre mere rent, end vi i forvejen gør, mener han og tilføjer:

- Smitten er jo alle steder, og vi kan ikke vide, hvor det kommer fra. Og vi ved jo også, at ingen af vores kunder eller andre bevidst går ud i byen med sygdommen.

Jan Færch er nu i færd med at kontakte sundhedsmyndighederne for at høre, om han kan foretage sig yderligere i situationen.