Corona skaber trængsel i lystbådehavnene

Der er fyldt godt op i lystbådehavnen Marina Syd i Kolding.

I øjeblikket melder havnen om rekordlang venteliste på at få en af de eftertragtede bådpladser.

Vi har hele foråret har haft 10-20 mennesker, der har ringet hver eneste dag, som har købt en båd uden at have en bådplads. Finn Mortensen, bestyrelsesformand, Kolding Lystbådehavn

- Det er helt overvældende. Vi har hele foråret har haft 10-20 mennesker, der har ringet hver eneste dag, som har købt en båd uden at have en bådplads, siger Finn Mortensen, der er bestyrelsesformand for Kolding Lystbådehavn.

Lige nu har Marina Syd en venteliste på 250, som gerne vil have en plads i havnen, hvilket er 100 mere end normalt. Og det er ikke kun i Kolding, at de mærker en stigende efterspørgsel på bådpladser.

Antal uddelte fritidssejlerbeviser i maj måned 2018: 310 2019: 785 2020: 1649 Kilde: Dansk Sejlunion

- Jeg har talt med mine kollegaer i Skovshoved, Køge og Marselisborg, og de siger også, at de har haft et utroligt run, siger Finn Mortensen, der også er formand for foreningen for danske lystbådehavne i Danmark Flid.

Kigger man på tallene for antallet af fritidssejlerbeviser - også kaldet duelighedsbeviser - som er udstedt i maj, er tallet også særligt højt i år sammenlignet med de seneste tre år. 1649 fritidssejlerbeviser blev udsted i maj 2020 mod kun 310 beviser i maj 2018.

Købte båd uden bådplads

En af dem, som står uden bådplads er Kim Øhlenschlager, som lige har købt en båd.

- Vi synes, at vi skulle have lidt nyt at få tiden til at gå med. Og efter mange års pause, er vi begyndt at fiske igen. Så vi diskuterede, om vi skulle have et par vaderes, men jeg fik min kone overtalt til, at en båd var en bedre ide, siger Kim Øhlenschlæger fra Kolding.

Kim Øhlenschlæger står lige nu på venteliste til en bådplads i Kolding sammen med hundredvis af andre. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Selvom man godt kunne blive en gnavpot, hvis man stod uden bådplads til sin nye båd, så er det ikke tilfældet for Kim Øhlenschlæger.

- Vi har trailer med til den, så tager vi den op, og når der så er nogle gode weekender, så kan vi bare tage herned og sætte den i. Er vi heldige, kan vi måske få en låneplads natten over, så man kan bruge de to dage i streg, siger Kim Øhlenschlæger fra Kolding.

Trods den store efterspørgsel på de faste pladser, melder Marina Syd dog fortsat ledige pladser til gæstesejlere, der kommer en dag eller tre.