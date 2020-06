Corona test af mink

Normalt siger man, at vores husdyr ikke kan smitte os med coronavirus. Men et dyr kan i hvert fald, mink. I Holland er en halv million mink i afvigte uge blevet aflivet på grund af corona-virus, og i Nordjylland har 11.000 mink på to farme måttet lade livet. Derfor vil Sundhedsstyrelsen nu undersøge problemets omfang her i landet - i første omgang ved at teste i 120 minkfarme over hele landet.

- Jeg er overrasket over, at man har fundet smitten i Danmark, og jeg erbekymret på vores dyrs vegne og for erhvervet og så vores økonomi, selvfølgelig, siger Peter Hindbo, der sammen med sin søn driver en minkfarm i Hedensted Kommune.

Peter Hindbo ved endnu ikke, om han er en af dem, der bliver taget ud til test. Sundhedsstyrelsen vælger hen ad vejen og giver minkavlerne besked løbende.

Jeg er bekymret for dyrene og for vores økonomi Peter Hindbo, minkavler, Jordrup

- Jeg kunne da godt tænke mig at blive en af dem, der bliver testet. Det ville da være rart med sikkerhed, siger minkavleren fra Hedensted.

Det har ellers været en god sæson. Lige nu er ungerne ved at være klar til at blive taget fra moderen, og om nogle uger skal de sælges på auktion. Man mærker tydeligt, at minkavler Peter Hindbo helst ikke vil se den mulighed i øjnene, at hans mink skal aflives lige før de skal sælges.

- Men det er ikke min afgørelse, siger han.

- Det er der andre, der har meget mere forstand på en jeg, virus og det. Men jeg synes, at det er drastisk at slå alle dyrene ihjel. Sådan en minkfarm er jo en lukket enhed, hvor der næsten ikke kommer fremmede ind og hvad med alle de vilde dyr, der bare løber frit rundt.

Der er 1500 minkavlere i Danmark. 300 af dem bor i Sydjylland. Formanden for alle danske minkavlere bor i Hedensted og hedder Tage Pedersen. Også han er overrasket og bekymret.

- Jeg kan ikke forstå, hvis der er mange smittede besætninger. Der er jo ikke mange smittede personer i Danmark, og der er ikke ret mange, der kommer ind til minkene, siger han.

Branchen er i forvejen på hælene. Den seneste auktion blev holdt på nettet på grund af corona, og det gik ikke ret godt.

De næste dage vil vise, om Peter Hindbo får vished om sin besætning på 24.000 mink.