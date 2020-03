Corona tvinger Linda til at vælge mellem sin datter og sin livsdrøm

- Jeg har været nødt til at holde min butik lukket i flere dage. Lige siden coronaepidemien for alvor brød ud. Kunder melder afbud – og dem, der ikke selv melder afbud, er jeg nødt til at aflyse.

Ordene kommer fra Linda Nielsen, som for fem år siden åbnede butikken Belle Robe i Varde. En butik der sælger brude-, konfirmations- og festkjoler.

Det var en drøm, der gik i opfyldelse, da hun kunne slå dørene til sin butik op i 2015. Men nu risikerer drømmen at briste.

Jeg kan heller ikke risikere at tage smitten med mig hjem til min kronisk syge datter på 13 år. Linda Nielsen, butiksindehaver, Varde

- Frygten for coronasmitte har tvunget mig til at holde butikken lukket. Dels kan jeg ikke risikere at smitte mine kunder. Men jeg kan heller ikke risikere at tage smitten med mig hjem til min kronisk syge datter på 13 år, siger Linda Nielsen til TV SYD.

Linda Nielsens datter lider af en autoimmun sygdom, som påvirker immunforsvaret. Smitte med coronavirussen kan derfor blive fatal for den 13-årige pige.

Der skal mere hjælp til

Og for Linda Nielsens forretning risikerer virussen nu også at blive fatal.

Små ”solovirksomheder” som hendes – det vil sige virksomheder uden ansatte – er nemlig efterhånden den eneste virksomhedsform, der ikke får nogen form for lønkompensation fra Staten som følge af den igangværende krise:

Virksomheder med ansatte kan få kompenseret 75 procent af lønomkostningerne. Offentlige lønmodtagere er sendt hjem – med løn. Linda Nielsen må tage hjem uden løn. Uden mulighed for at få dagpenge og med udsigt til, at der skal falde 35-40.000 kroner til faste udgifter ved månedsskiftet.

- Hvis virksomheder som min ikke får anden hjælp end mulighed for at udskyde moms og B-skat, så kommer min butik nok ikke til at overleve denne krise, siger Linda Nielsen.

Regering overser os

Krisen har på rekordtid fået en ny interesseorganisation til at opstå: ”Foreningen Danske Soloselvstændige” holdt stiftende generalforsamling 15. marts 2020. Alene i mandags fik foreningen 3.000 medlemmer, og den er omgående gået i gang med at påvirke den politiske proces i håb om at redde nogle af de mange virksomheder, som ifølge foreningens talsmand, Peter Schødt Dalsgaard, risikerer at gå ned uden hjælp.

Det blev klart for os, at der er en hel gruppe på arbejdsmarkedet, som er overset, da regeringen i sidste uge kom med sin hjælpepakke til lønmodtagerne. Peter Schødt Dalsgaard, talsmand, Foreningen Danske Soloselvstændige

- Det blev klart for os, at der er en hel gruppe på arbejdsmarkedet, som er overset, da regeringen i sidste uge kom med sin hjælpepakke til lønmodtagerne, siger Peter Schødt Dalsgaard til TV SYD.

Det er ifølge Peter Schødt Dalsgaard for snævert at se på de soloselvstændige som virksomheder i traditionel forstand:

- Mange af de soloselvstændige er freelancere eller vikarer, som arbejder under lønmodtagerlignende vilkår. De skaber selv deres egen løn, men de tjener reelt en løn, der minder om en lønmodtagers. De har ikke ansatte – og hvis de har, er der måske tale om en halv eller en enkelt stilling, siger Peter Schødt Dalsgaard til TV SYD.

Venter på løsning

Foreningen af Danske Soloselvstændige har opstillet en række forslag til, hvordan regeringen kan hjælpe de soloselvstændige. En af dem er muligheden for en dagpengelignende lønkompensation til soloselvstændige, som mister deres indtægt på grund af coronavirussen.

- Tag for eksempel en privatpraktiserende fysioterapeut – han kan se sine offentligt ansatte kolleger gå hjem med fuld løn, mens han selv mister sit indtægtsgrundlag fra dag ét. Han må lukke sin virksomhed, afmelde sig hos skat og cvr-registret, lukke sin hjemmeside og brænde sit kundekartotek for at være dagpengeberettiget, siger Peter Schødt Dalsgaard.

Håber at redde sin butik

Hjemme i Varde har Linda Nielsen meldt sig ind i den nye forening for soloselvstændige.

En lukning af min butik vil gøre ondt. Det er mit livsværk, der går tabt. Linda Nielsen, butiksindehaver, Varde

- Jeg håber, der kommer en eller anden form for løsning, som betyder, at jeg kan beholde min butik. Men den skal komme snart, for så længe jeg må holde butikken lukket og ingen indtægt har, kan jeg ikke betale mine udgifter, og jeg har næppe mulighed for at få et lån i banken i den her situation, siger Linda Nielsen til TV SYD.

- En lukning af min butik vil gøre ondt. Det er mit livsværk, der går tabt – netop nu, hvor jeg ellers var nået til at se den bære frugt, siger Linda Nielsen.