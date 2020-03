Coronakrisen stopper ikke behandling i psykiatrien

Selvom store dele af sundhedsvæsenet lige nu gør klar til flere tage sig af flere patienter, der er smittet med covid-19, fortsætter psykiatrien i Region Syddanmark med at tage imod patienter.

Lige nu henvender mange patienter sig, fordi de er bange, men de kan trygt kontakte psykiatrien og få deres behandling, oplyser Region Syddanmark.

Psykiatrien er på nuværende tidspunkt ikke omfattet af Sundhedsstyrelsens beslutning om at neddrosle store dele af aktiviteterne på hospitalerne.

Det sker for at få plads og personale til flere patienter, der bliver indlagt med covid-19.

- Vores behandlinger og udredninger er vigtige for at patienternes tilstand ikke forværres, og vi gør vores yderste for at forhindre smitterisiko. Derfor foregår det i videst muligt omfang over video, siger lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen.

Sundhedsstyrelsen skiver dog i deres vejledning, at konsultationer med patienter, der har mere stabil sygdom, kan udsættes eller henvises til almen læge eller en speciallægepraksis.