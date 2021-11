Coronaskræk: Otte ud af ni julefrokoster aflyst på event- konferencecenter

- Det er ingen hemmelighed, at december måned er en god måned for indtjening for sådan nogle som os, og det er selvfølgelig rigtig skidt, når vi har et hul i ordrebogen, at vi så får et endnu større hul, siger Jonas Bonnerup.



Det er især de stigende smittetal, der får mange virksomheder til at aflyse, og det er der god forståelse for på Assersbølgård. For det kan være svært at holde julefrokost, hvis en række anbefalinger samtidig skal overholdes.

- Anbefalingen er, at man ikke synger højt, danser og har en buffet, og hvis det er det, man har booket, så er det klart, at mange tænker, at sådan en fest må holdes på et andet tidspunkt, siger Jonas Bonnerup.

Der er ingen lønkompensation eller hjælpepakker på vej fra staten til restaurationer eller eventsteder som Asserbølgård, som der var under nedlukningerne sidste år og i vinter. Det er der ikke, fordi samfundet er åbent, og man godt må holde fester, gå på barer og restauranter under hensyntagen til smittespredning.