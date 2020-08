Coronasmitte sender elever hjem i hele landsdelen

Skolegangen er knap gået i gang, men flere steder er den allerede sat på pause. Flere skoler og undervisningsinstitutioner sender nemlig elever hjem med frygt for corona-smitte. Senest har Gesten Børnecenter lukket skoledelen og hjemsendt 100 elever.

- Jeg blev ringet op søndag og fik at vide, at en af vores elever var testet positiv. Så var der kun en ting at gøre, og det var at lukke skolen, siger børnecenterlederen Janus Harloff Lynggaard.

De seneste fire dage har flere skoler i TV Syds sendeområde sendt elever hjem af frygt for corona-smitte. Flere steder har man kun hjemsendt enkelte klasser.

Disse skoler har hjemsendt elever på grund af corona de seneste fire dage Gesten Børnecenter - Skoleafdelingen lukket 17. august

Brorsonskolen, Varde - elever hjemsendt 14. august

Horsens HF og VUC - elever hjemsendt 14. august

VUC Syd, Sønderborg - elever hjemsendt 13. august

Specialundervisningscentret Urban, Esbjerg - elever hjemsendt 13. august

Fredericia Gymnasium - elever hjemsendt 13. august

Test skal sikre smittefri skole

Alle elever og ansatte på Gesten Børnecenters skoleafdeling skal testes i dag mandag og igen på onsdag for at finde ud af, om der er flere smittetilfælde, og for at opspore eventuelle smittekæder.

- Foreløbigt krydser vi fingre for, at der kun er det ene tilfælde. Det er jo ærgerligt, men det kan ikke længere komme bag på os, siger borgmester i Vejen Kommune, Egon Fræhr.

Skoleafdelingen på Gesten Børnecenters holder indtil videre lukket til onsdag den 19. august. Indtil da vil Janus Harloff Lynggaard undersøge, hvad skolen kan gøre for yderligere at mindske smitterisikoen.

- Vi overholder de retningslinjer, som der givet, men vi vil se, om vi kan gøre endnu mere for at undgå mulig smitte, siger han.