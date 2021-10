Coronasmitten er på sit højeste i flere måneder

Manglende tillid til myndigheder

Sundhedsmyndighederne har et mål om, at 90 procent af de inviterede bliver vaccineret.

Michael Bang Petersen fortæller, at folk, der endnu ikke er vaccineret, i høj grad vurderer, at det ikke er i deres egen interesse at blive det.

Han vurderer også, at en del af de ikkevaccinerede ikke har megen tillid til myndighederne.

Smittetallene har i de seneste uger været stigende. Onsdag var der på landsplan 1871 nye smittetilfælde med coronavirus.

Michael Bang Petersen mener også, at det kan være et middel til at få flere til at blive vaccineret, men advarer også imod, at det kan have den modsatte effekt.



- Man skal være opmærksom på, at det kan skabe et modpres blandt dem, der ikke er vaccineret, som måske vil gøre dem endnu mere stålsatte på at sige, at de ikke har lyst, siger han.

Det er regionerne, der har opgaven med at få danskerne vaccineret.

Højeste antal indlagte siden april

Torsdagens smittetal fra SSI viser, at antallet af indlagte stiger med 12 til 212 personer. Man skal tilbage til 11. april for at finde et lignende antal indlagte.

24 patienter er indlagt på intensivafdelinger, og 13 af dem på hjælp af en respirator til at trække vejret.

Der er registreret yderligere ét dødsfald. Samlet set er 2709 personer afgået ved døden, efter at de tidligere har haft påvist covid-19.