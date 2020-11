Coronasmitten falder i Syd- og Sønderjylland

I ti af de 14 kommuner TV SYD dækker, er antallet af covid-19 smittede målt over de seneste syv døgn faldet. I dag er der samlet set registreret 1080 smittede - mod fredagens 1092.

Faldet sker på trods af, at smitten stiger på landsplan med 1636, der er testet positiv over det seneste døgn. Det er det største antal nogen sinde målt på et døgn.

For alle ti kommuner gælder det, at der er registreret mellem en og ni færre smittede.



I Hedensted, Vejen, Aabenraa og Sønderborg stiger antallet af covid-19 positive det seneste døgn - flest er der kommet til i Vejen Kommune med ti nysmittede.

Syv mennesker er døde det seneste døgn på grund af covid-19.