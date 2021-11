Coronasmitten holder sig i ro - alligevel er mange nye teststeder på vej

Der åbner nye teststeder hver dag

Selvom antallet af dagligt smittede med coronavirus, ser ud til at være bremset, så er testkapaciteten øget gevaldig siden 1. november. Udover efterårets smitteudbrud, så er behovet for et gyldig coronpas fra i morgen mandag obligatorisk på blandt andet på statslige arbejdspladser, på en lang række uddannelsessteder, samt i ældreplejen, og hos frisør, massør og tatovør. Desuden indføres mundbid igen i offentlig transport og i detailhandlen samt for både beboere og ansatte på plejehjem. Alt sammen i et forsøg på at bremse smittespredningen yderligere.

Samtidig nedsættes den gyldige varighed af et negativt testsvar i en PCR-test i coronapasset til 72 timer fra 96 timer som tidligere. En negativ lyntest gælder nu 48 timer fremfor i 72 timer.