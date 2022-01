Coronasmitten og antallet af indlagte stiger fortsat i Syd- og Sønderjylland

Der er mandag registreret 15.329 smittede i de 14 kommuner, som TV SYD dækker, målt over de seneste syv dage.

Det er 429 flere end der søndag var registreret de seneste syg dage.

Det viser mandagens opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Flere kommuner - blandt andet Esbjerg - har det højeste incidenstal målt nogensinde. Her er der mandag registreret 1.955 smittede per 100.000 indbyggere. Det samme gælder for Varde, Vejle, Billund, Horsens og Fredericia.

Flere indlagte

I Region Syddanmark er der 24 nyindlæggelser og i alt 124 indlagte på regionens sygehuse, hvor 13 personer ligger på intensiv. To personer er døde det seneste døgn.

I Region Midtjylland, hvor Horsens og Hedensted hører til, er der mandag 83 indlagte - det er 20 flere end søndag. En person ligger på intensiv. Det seneste døgn er tre personer afgået ved døden med coronainfektion i kroppen.

På landsplan er antallet af indlagte med corona steget med 54 til 777.

Af de 777 indlagte personer kræver 74 personer intensiv behandling, mens 47 af dem har brug for hjælp til at trække vejret og er i respirator.

Der er yderligere ni coronarelaterede dødsfald. Dermed er det samlede antal dødsfald under epidemien nu 3394.