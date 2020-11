Coronavaccinen bliver gratis for alle

Når en vaccine mod det smitsomme coronavirus er klar, bliver det ikke nødvendigt at tage penge op af lommen for at få det lille stik. Den vil blive gratis for alle i Danmark.



Det fortæller Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff.

- Alle danskere vil blive tilbudt vaccine frivilligt og gratis. Vi køber ekstra ind, så vi er sikre på, at alle, der har lyst til at tage imod en vaccine, kan få den.

- Det skal ikke være pengepungen, der afgør, om man er beskyttet, siger Rasmus Horn Langhoff, der understreger, at tilbuddet også gælder Grønland og Færøerne.

I Danmark er der i dag en række vacciner, som man selv skal betale for. Det gælder blandt andet influenzavaccine, som kun gives gratis til særligt udsatte grupper, men koster penge for andre.