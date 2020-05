Cykelløbet Danmark Rundt 2020 er nu helt aflyst

I går blev det ellers officielt, at løbet havde fået en ny placering i den internationale cykelunions (UCI) kalender primo i begyndelsen september - men nu har Danmarks Cykle Union set sig nødsaget til helt at aflyse årets udgave.

Læs også Danmark Rundt køres samtidig med Touren i september

Corona-krisen har sat et trist aftryk på årets danske sportskalender, og den fortsatte usikkerhed i forhold til sundhedsrisiko og myndighedernes krav om afstand og begrænsede forsamlinger får nu også Danmarks Cykle Union til at opgive at køre PostNord Danmark Rundt i år.

Beslutningen har store sportslige og økonomiske konsekvenser for dansk cykelsport, men i sidste ende kommer samfundssind og ansvarlighed før alt andet, fastslår Danmarks Cykle Unions direktør, Martin Elleberg Petersen, i en pressemedelelse om aflysningen.

- Det har selvfølgelig været en meget svær beslutning, fordi det har så stor betydning for dansk cykelsport og rammer en lang række interessenter, men sikkerheden og sundheden for vores ryttere, de frivillige, fans og befolkning kommer altid i første række, siger Martin Elleberg Petersen.

Beslutningen er truffet i fuld enighed med hovedsponsoren PostNord, og Danmarks Cykle Union fokuserer nu på det positive og ser frem mod et nyt kapitel i løbets historie, når det næste år vender tilbage som ProSeries-løb.

PostNord Danmark Rundt skulle oprindeligt have været kørt 11. – 15. august 2020. Tirsdag offentliggjorde UCI den reviderede løbskalender, hvor PostNord Danmark Rundt var indplaceret 1. – 5. september 2020.