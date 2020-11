Dagens covid-19 smittetal

Fortsat højt smittetryk

For samtlige kommuner i Syd og Sønderjylland gælder det dog, at incidenstallet stadig er meget højt. Tallet er udtryk for, hvor mange mennesker, der er smittede per 100.000 indbyggere.

Især Hedensted, Varde, Billund og Vejle kommuner døjer med meget høje incidenstal. Hedensted har 'førertrøjen' på med 178 smittede per 100.000 indbyggere, dernæst kommer Varde med 172 per 100.000 indbyggere - og Billund og Vejle ligger begge med et incidenstal på 143.

Myndighedernes bekymringsgrænse ligger på et incidenstal på 20.

Der er registreret seks nye coronarelaterede dødsfald, og antallet af indlagte stiger med syv, så der i alt er 256 indlagte. Indlæggelser og dødsfald gælder for hele Danmark.