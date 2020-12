Dagens smittetal: Antallet af covid-19 smittede stiger markant især i tre østkystkommuner

På landsplan er der det seneste døgn fundet 4034 nye smittede, viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut. Det er det største antal nogen sinde, hvor der dog også er testet rekordmange - 124.707 har de seneste 24 timer fået svar på en test.

Det samlede antal indlagte er nu 516 på landets hospitaler, og siden onsdag er 17 personer smittet med covid-19 døde.

Vejle, Kolding og Sønderborg

Den stigende covid-19 smitte gør sig også gældende i Syd- og Sønderjylland, hvor der målt over de seneste syv døgn er fundet 1413 smittetilfælde i de 14 kommuner TV SYD dækker. Det er også rekordmange for landsdelen. Især er smitten stærkt stigende i tre østkystkommuner.



Det gælder Vejle, Kolding og Sønderborg. I Vejle er der 279 nye smittede mod gårsdagens 235. Kolding går fra 186 onsdag til 210 torsdag, og Sønderborg kunne onsdag notere 167 smittede mod 225 i dag. Alle ligger de sammen med Horsens på et incidenstal på over 200. Myndighederne vurderer, at incidental over 20 er bekymrende.

Horsens har fortsat forholdsvis mange smittetilfælde, men det seneste døgn går udviklingen knapt så stærkt med kun to nye tilfælde registeret siden i går.

Se dagens smittetal på kortet nedenfor.