Dagens smittetal: Den første dag i 2021 har ikke været populær

Om det har været tømmermænd eller nytårskuller, ved vi ikke. Men den 1. januar har ikke været en populær dag at tage en coronatest på. Lørdag er der registreret 1.526 smittede med covid-19 i de kommuner, TV SYD dækker. Tallet er altid en opgørelse lavet over de seneste syv døgn. Fredag var det tal på 1.530.

Ifølge Statens Serum Institut (SSI) er der den 1. januar 'kun'' taget 44.057 coronaprøver på landsplan, det er det laveste antal siden 22. oktober.

Sønderborg 'fører' fortsat

Sønderborg ligger stadig i top, når det gælder antal smittede per 100.000 indbyggere med et incidenstal på 317. Fredericia ligger i bunden med et incidenstal på 101.

Myndighedernes bekymringsgrænse går ved et incidenstal på 20.

Ny hurtigsmittende coronavariant bekymrer

Desuden er der lige nu en muteret coronavariant fra Storbritannien, som bekymrer sundhedsmyndighederne, da den angiveligt smitter 70 procent mere end tidligere mutationer. Statens Serum Institut har lørdag været ude at udtrykke bekymring over mutations udbredelse i Danmark, hvor de skønner, at omkring 800 nu er smittede med den nye variant.

Ifølge Tyra Grove Krause, overlæge og konstitueret faglig direktør hos SSI, kan spredningen af den nye og mere smitsomme virusvariant føre til en stejlere epidemikurve med et højere toppunkt.