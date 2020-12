Dagens smittetal: Denne kommune er hårdest ramt

Smitten stiger i Syd- og Sønderjylland. Mens der i går søndag var registreret 1.586 smittede de seneste syv dage, er tallet i dag steget med 21 til 1.607.

Især i Sønderborg går det den forkerte vej. For fjerde dag i træk er der her det største smittetryk med et incidenstal på 294. Kommunen har de seneste fire dage været hårdest ramt af de 14 syd- og sønderjyske kommuner og nærmer sig nu for første gang et incidenstal på 300. Der er den eneste uge været registreret 218 smittede personer - en fremgang fra i går på 15.