Dagens smittetal: Én kommune ligger stadig langt over de andre

Covid-19-smittetallet falder onsdag den 3. februar i ti af de fjorten kommuner i Syd- og Sønderjylland i forhold til det foregående døgn.



Smitten stiger i to kommuner, Billund og Horsens, mens tallet er uændret i Kolding og på Fanø. Der har smittetallet været rent nul siden den 26. januar og er det fortsat.



Det oplyser Statens Serum Institut, som hver dag klokken fjorten offentliggør, hvor mange smittetilfælde der har været i hver kommune inden for de seneste syv dage.



Markant højere



Varde Kommune har fortsat et markant højere smittetal end de øvrige kommuner, 100 borgere per 100.000 indbyggere. Det er dog et fald på to sammenlignet med tirsdag.



Næsthøjeste smittetal er i Sønderborg Kommune med 59 smittede per 100.000 borgere.



Klik på din kommune på kortet herunder og se smittetallet for din kommune.