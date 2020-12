Dagens smittetal er faldende for første gang i 16 dage

For første gang i 16 dage er smitten faldende i de 14 syd- og sønderjyske kommuner. Det seneste døgn er der 10 færre smittede i landsdelen. Tallet er faldet fra 1.782 til 1.772 siden mandag.

Den hårdest ramte kommune er Vejle, og her er der alene 16 færre smittede med covid-19. Mandag var der registreret 369 smittede i Vejle, mens det tal nu er nede på 353. Det er første gang i ni dage, at smitten falder her. Trods faldet er Vejle dog stadig den eneste af de 14 kommuner med et incidenstal over 300.

Smitten er faldet med i alt 39 personer i syv kommuner, mens der er kommet 29 flere smittede til i andre seks kommuner. I Varde og Horsens oplever man hvert sted 10 flere smittede end i går.

Opgørelsen tæller kun 21 timer på grund af serverproblemer. Derfor er tallene lavere, end det burde have være.