Dagens smittetal: Flere lader sig teste, og smittetallet falder

Færre smittede og flere testede er begge positive tegn, mener professor Eskild Petersen, Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

- Jeg hæfter mig ved, at det totale antal test er stigende. Det er rigtigt godt, for det har ligget meget lavt hen over jul og nytår, og det har givet betydelig usikkerhed om tallene. Når antallet af prøver stiger, samtidig med at antallet af positive prøver falder, så er det et godt tegn, siger Eskild Petersen til Ritzau.