Dagens smittetal: Fortsat faldende antal smittede med covid-19

979 personer er set over de seneste syv døgn konstateret smittet med covid-19 i de 14 kommuner TV SYD dækker, viser de seneste tal fra Statens Serums Institut. Det er 20 personer færre end søndag, selvom andelen af testede er steget det seneste døgn.

Hedensted, Vejle, Varde og Horsens kommuner tegner sig for de fire kommuner med de højeste incidenstal over de seneste syv døgn. Incidenstallet er udtryk for, hvor mange borgere, der er smittet målt per 100.000 indbyggere.

I Hedensted ligger incidenstallet på 182 per 100.000 indbyggere. I faktisk smittede er det 85 personer.

Varde ligger med et incidental på 150 og 75 smittede personer. I Vejle er 170 personer konstateret smittet over de seneste syv døgn, og incidenstallet er på 147. Varde ligger med et incidental på 150 og med 75 faktisk smittede personer. Incidenstallet i Horsens er på 139 og 85 smittede personer. - Alt sammen målt over de seneste syv døgn.

Sundhedsmyndighederne anser et incidental på over 20 som bekymrende.

I alt er 259 personer i Danmark indlagt med sygdommen covid-19 - heraf ligger 44 på intensiv og 28 i respirator. Der er det seneste døgn otte personer døde med coronavirus i kroppen.