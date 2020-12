Dagens smittetal: Her stiger coronasmitten mest

Jo tættere folk bor, jo højere er smitten. Sådan ser det ud i de største byer i Syd- og Sønderjylland.

Smitten stiger lige nu mest i landsdelens største by Esbjerg, hvor der det seneste døgn er registreret 26 flere borgere med covid-19. Det samlede antal smittede er nu på 260, hvilket er det næsthøjeste på disse kanter.

Det bringer incidenstallet op på 225 smittede pr. 100.000 indbyggere over den seneste uge. Søndag kom incidenstallet i Vestkystbyen for første gang op over 200.

Vejle er værst

Vejle er den kommune i Syd- og Sønderjylland med flest smittede og det højeste incidenstal. Der er det seneste døgn målt 11 flere smittede i kommunen end døgnet før. Det bringer incidenstallet op på 319.

Ikke alene er det Syd- og Sønderjyllands højeste incidenstal. Smitten er nu også steget hos vejlenserne otte dage i træk, hvilket er den øjeblikkelige rekord for landsdelen. Den hidtidige rekord havde Horsens indtil søndag med stigning i smittetallet i ti dage i træk. Smitten faldt imidlertid fra søndag til mandag med ni personer.