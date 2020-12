Dagens smittetal: Højt på landsplan, men stadig nedadgående tendens i Syd- og Sønderjylland

Statens Serum Institut (SSI) kunne i dag oplyse, at der var registreret 1468 nye tilfælde af coronasmitte i Danmark. Og det antal er det næsthøjeste, som SSI har registreret i de daglige opdateringer, siden pandemien brød ud.

I det syd- og sønderjyske er viser smittetallene dog stadig en nedadgående tendens i de fleste kommuner. I Varde Kommune er man nu nede på 63 smittede de seneste syv dage. Et pænt fald i løbet af den seneste uge, hvor tallet har været oppe over de 140. Trods det store fald i antal smittede i kommunen, har Varde dog stadig et højt incidenstal, som er blandt de højeste i de kommuner TV SYD dækker. Kun Vejle, Horsens og Hedensted kan fremvise højere tal.