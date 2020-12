Dagens smittetal: Nu er tre kommuner over kritisk niveau

Siden tirsdag er der 62 flere personer smittet med covid-19 i Syd- og Sønderjylland. Især i tre kommuner med kystlinje på østkysten er smitten nu steget til et niveau på 200 eller derover i incidenstal, som er et udtryk for, hvor mange smitttede, der er over den seneste uge pr. 100.000 indbyggere.

De fire kommuner er Vejle, Horsens og Kolding.