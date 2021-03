Dagens smittetal: SSI opgør tallene på en ny måde

Statens Serum Institut (SSI) har ændret måden, hvorpå antallet af smittede bliver opgjort. Det betyder, at alle opgørelser inkluderer data fra både offentlige og private testudbydere. Det vil sige, at både PCR-test og lyntest er med i dagens smittetal. De private test har ikke tidligere været med i opgørelserne.



Onsdag er der målt 825 smittede med covid-19 i Syd- og Sønderjylland. Det er 133 flere end tirsdag målt over en periode på syv dage. Tallet har ikke været så højt siden 13. januar.

Fire kommuner hårdt ramt

Særligt i Horsens, Kolding og Esbjerg er antallet af smittede stærkt på vej op. I Vejle er smittetrykket også højt med et incidenstal på 139, som betyder at kommunen ligger på en ottendeplads over flest smittede i Danmark. Men tallet er faldet med en enkelt siden tirsdag.

Modsat gør sig gældende i Esbjerg. Her er de gået fra 118 registrerede smittede tirsdag til 166 i dag onsdag. Det betyder, at kommunen nu har et incidenstal på 144 smittede per 100.000 indbyggere, og kommunen indtager en sjetteplads over flest smittede i landet. Særligt er smitten eksploderet i bydelen Jerne i det østlige Esbjerg, som onsdag har rundet et incidenstal på mere end 500. Det vil sige, at der i området er registreret flere end 500 smittede per 100.000 indbyggere.

Esbjerg Kommune har i dag i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed derfor hjemsendt samtlige elever på den lokale skole i en uge i forsøget på at bringe smitten ned.