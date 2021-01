Dagens smittetal: Svagt stigende smitte i grænsekommuner

Der er marginalt flere smittede i Syd- og Sønderjylland. Onsdag var der 699 smittede pr 100.000 indbyggere over den seneste uge, mens det tal torsdag er steget til 710.



Mens smittetrykket er faldet mest i Vejle Kommune, hvor der er 19 færre smittede den seneste uge, står de tre kommuner med sydlig grænse mod Tyskland for det meste af stigningen i landsdelen. Sønderborg (20), Aabenraa (4) og Tønder (7) oplever i øjeblikket svagt stigende smitte.

Umiddelbart syd for grænsen er der især i landkredsen Nordfriesland og i Flensborg By højere smittetryk end hos de danske naboer. Smittetrykket har i længere tid ligget lavere i Tyskland, men nu er det for tredje dag i træk omvendt.