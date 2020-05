Daginstitutioner vil fortsætte med coronatiltag, selvom de ikke behøver

God håndhygiejne, ekstra rengøring og afstand.

Det er for mange af os blevet en endnu større del af bevidstheden i det daglige.

Især i daginstitutionerne, hvor der har været krav om ekstra rengøring og opdeling af børnene.

Og mens coronaen lige så stille er ved at slippe sit greb om samfundet, og flere og flere dele af det genåbner, så holder flere daginstitutioner fast i nogle af de tiltag, som pandemien har afstedkommet.

Vi vil prøve at holde fast i noget med hygiejnen. Der er kommet en rigtig god rutine ind omkring håndvask. Hanne Stærk, Leder, Troldebakken, Vejle

Et af de steder, der ikke lige sådan giver slip på forholdsreglerne, er den integrerede institution Troldebakken i Bredballe ved Vejle. Det gælder særligt grundigere rengøring og hyppigere håndvask.

- Vi vil prøve at holde fast i noget med hygiejnen. Der er kommet en rigtig god rutine ind omkring håndvask, siger Hanne Stærk, der er leder af Troldebakken.

Hanne Stærk er leder af den integrerede institution Troldebakken i Vejle. Foto: Tue Wettergreen-Paltorp, TV SYD

At Troldebakken er en 'integreret institution' betyder, at vuggestue- og børnehavebørn går i én og samme institution. Før coronaens indtog betød det, at børnene blev afleveret og samlet i én stor gruppe om morgenen for derefter at blive fordelt i mindre grupper.

Men et af tiltagene - som institutionen vil overveje at bruge, når det giver mening - er, at børnene kan blive afleveret direkte ud i de mindre grupper, som de skal være i i løbet af dagen.

- Det er altså fantastisk for børnene at blive afleveret til dem, der er "mine voksne". Det giver tryghed og ro, siger Hanne Stærk til TV SYD.

Den integrerede institution Troldebakken i Vejle holder fast i flere af de tiltag, som er blevet indført i forbindelse med corona. Foto: Tue Wettergreen-Paltorp, TV SYD

BUPL håber på mindre skrivebordsarbejde

Hos pædagogernes organisation, BUPL, oplever man også, at flere daginstitutioner beholder de tiltag, som de har fået indarbejdet i dagligdagen de sidste par måneder.

- Jeg er ret overbevist om, at det er noget, vi skal arbejde videre med. Og så tror jeg, der kommer et øget fokus på, hvor stor betydning rengøring har. Det er ikke kun corona, det er også alt muligt andet, vi ikke skal smitte hinanden med, siger Jonna Jul Gudmundsen

Jonna Jul Gudmundsen er formand for pædagogernes organisation, BUPL, i Sydjylland. Foto: TV SYD

Desuden håber Jonna Jul Gudmundsen, at pædagogernes skrivebordsarbejde kommer til at fylde mindre i fremtiden, som det har gjort under coronakrisen.

- Alt det der dokumentation, som har fyldt alt for meget i mange år, det kan være, det er noget af det, vi skal til at skrue ned på. For det er der altså ikke ret mange, der har savnet de sidste to måneder. Vi skal have tillid til fagpersonalet i stedet for, siger Jonna Jul Gudmundsen til TV SYD.

