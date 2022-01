Danmark åbner helt fra 1. februar

Fra 1. februar er corona ikke længere kategoriseret som en samfundskritisk sygdom i Danmark.

På et pressemøde onsdag aften, oplyste statsminister Mette Frederiksen (S), at alle restriktioner bortfalder fra samme dato.

- I aften kan vi sænke skuldrene og finde smilet frem. Vi kan nu fjerne de sidste coronarestriktioner i Danmark, siger hun.

Det sker på trods af rekordhøje smittetal – men statsministeren peger på, at det er de færreste der bliver alvorligt syge, eller bliver indlagt med corona, og derfor er det muligt at genåbne Danmark igen.

- Foran os venter et forår og en sommer med lyse nætter, kram og festivaler, siger Mette Frederiksen.

Regeringen ønsker fortsat at fastholde krav om, at personer, som ikke er vaccineret eller tidligere har været smittet, bliver testet ved indrejse til Danmark.

Dette skal dog vedtages af et flertal i Folketinget, da corona ikke længere er samfundskritisk.

Entydig opbakning

På pressemødet fortæller Magnus Heunicke (S), at regeringen har holdt møde med alle Folketingets partier i løbet af onsdagen, og at der er entydig opbakning til at droppe kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom, samt om at afskaffe restriktionerne.

- Alle bakker op om, at Danmark skal blive fri fra restriktioner, siger han.

Fortsat mulighed for at blive testet

Magnus Heunicke fortalte videre på pressemødet, at det fortsat er anbefalet at tage en hjemmetest, inden man skal være sammen med mange mennesker - særligt, hvis disse er sårbare mennesker.

Ligeledes er der mulighed for PCR-test, så man kan få bekræftet sin positive hjemmetest.

Der bliver også fortsat opfordret til, at et krav om mundbind og coronapas for besøgende på hospitaler og plejehjem fortsat gælder.