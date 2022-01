Danmark åbner helt op fra 1. februar

Opdateres...

Alle coronarestriktioner bortfalder fra på tirsdag, den 1. februar.

Det har statsminister, Mette Frederiksen (S), netop oplyst på et pressemøde i spejlsalen.

Med til pressemødet er også Sundhedsminister, Magnus Heunicke (S), Direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, og Faglig direktør i Statens Serum Institut, Tyra Grove Krause

Helt konkret kan nattelivet, spillehaller og kasinoer, legeland og badeland samt forsamlingshuse og selskabslokaler igen slå dørene op, den 1. februar.

For serveringssteder vil det også være muligt at udskænke alkohol efter klokken 22, og holde åbent mellem 23 og 05.

Derudover vil det fra den nævnte dato ikke længere være nødvendigt at bruge mundbind i eksempelvis dagligvarebutikker, ligesom at der ikke længere er forsamlingsforbud ved indendørs arrangementer.

Ikke længere en samfundskritisk sygdom

Oprindeligt havde epidemikommissionen indstillet, at corona fra 5. februar ikke længere bør betegnes som en samfundskritisk sygdom.

Det har regeringen dog fremskyndet, og det gælder altså allerede fra 1. februar.

Appellerer fortsat til at tage hensyn

På trods af, at landet nu genåbner, appellerer Mette Frederiksen til, at alle fortsat viser hensyn og passer på de borgere, der med god grund vil undgå at blive smittet med corona.

- Alle skal føle sig trygge i et åbent Danmark, siger hun.

Og selvom statsministeren fastslår, at restriktionerne ikke længere er nødvendige, så forventer hun, at der fortsat vil være høje smittetal og bred samfundssmitte.

Entydig opbakning

På pressemødet fortæller Magnus Heunicke (S), at regeringen har holdt møde med alle Folketingets partier i løbet af onsdagen, og at der er entydig opbakning til at droppe kategoriseringen af covid-19 som en samfundskritisk sygdom, samt om at afskaffe restriktionerne.

Anbefaler fortsat test

Magnus Heunicke fortæller videre på pressemødet, at det fortsat er anbefalet at tage en hjemmetest, inden man skal være sammen med mange mennesker - særligt, hvis disse er sårbare mennesker.

Ligeledes er der fortsat mulighed for PCR-test, så man kan få bekræftet sin positive hjemmetest.