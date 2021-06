Danmark sender igen vaccine over grænsen

Udenrigsminister Jeppe Kofod, (S), glæder sig over at kunne hjælpe naboerne syd for grænsen.

- De overskydende vacciner, vi har på lager i Danmark, skal selvfølgelig anvendes inden udløbsdatoen. Slesvig-Holsten er et sted i deres epidemi, hvor de vurderer, at de nu og her vil kunne drage nytte af AstraZeneca-vaccinen, siger udenrigsministeren i en pressemeddelelse.

Regeringen vurderer løbende muligheden for at donere vacciner til udlandet.