Danmark stiller vacciner til rådighed for Slesvig-Holsten

55.000 doser af AstraZeneca-vaccinen vil blive stillet til rådighed og udlånt til grænseregionen Slesvig-Holsten.

Det har regeringen besluttet. Beslutningen er taget på baggrund af en anmodning fra Slesvig-Holstens ministerpræsident.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Midt i april blev det afgjort, at Danmark ville fortsætte vaccineudrulningen uden AstraZeneca-vaccinen, fordi der er sammenhæng mellem tilfælde af sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper og blødningen og den nævnte vaccinen. Samtidig var der på beslutningstidspunktet en god kontrol med epidemien i Danmark, og derfor blev beslutningen, at Sundhedstyrelsen vil fortsætte med at vaccinere uden at gøre brug af AstraZeneca.