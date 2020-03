Dansk og tysk politi går sammen om at dele grænse-trafikken

I morgen- og eftermiddagstimerne skal den lette trafik, personbiler og varevogne under 3500 kilo passere grænsen via Kruså. Foto: Claus Fisker

For at undgå kødannelse og for at få afviklet lastbilerne og godstransporten over grænsen bedst og hurtigst muligt har Syd- og Sønderjyllands politi i samarbejde med tysk politi aftalt, hvordan personbiler i de mest trafikerede tidsrum bliver ledt over grænsen

I morgen- og eftermiddagstimerne – når der er et behov – vil den lette trafik, personbiler og varevogne under 3500 kilo, blive ledt væk fra E45 og via afkørsel 74 Kruså mod syd. Her kan de passere grænsen ved Kruså. Derudover vil tilkørslerne 75 og 76 Bov og Frøslev sydgående også blive spærret for personbiler i ovenstående tidsperioder.

På den tyske side vil tysk politi også lede personbilerne til at krydse grænsen ved Kruså, mens den tunge trafik passerer grænsen ved motorvejsovergangen i Frøslev.

Syd- og Sønderjyllands Politi afprøvede ordningen på dansk side i går morges.

- Det fungerede fint - og derfor sætter vi det i værk igen fredag morgen fra klokken 07 til 10, oplyser vagtchef Nikolaj Hølmkjær, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Fredag morgen bliver trafikken med den nye aftale mellem dansk og tysk politi delt i begge retninger - og det vil fremovder ske i myldretiden morgen og aften efter behov.

Politiet overvåger trakikken fredag morgen på E45. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

- Vi har et godt og tæt samarbejde med tysk politi, hvor vi gennem fælles koordination prioriterer, at forsyningskæden kommer gnidningsfrit over grænsen. Vi er i daglig dialog og følger de nye trafikale forhold tæt. Vi håber, at alle vil følge de anvisninger, vi har opsat, og samtidig viser hensyn, siger politidirektør Jørgen Meyer, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ved den vestlige grænseovergang i Sæd syd for Tønder kan både lastbiler og den lette trafik passere, hvis de opfylder kravene for indrejse i Tyskland og Danmark.

Ved 09.30-tiden fredag formiddag oplyser politiet, at de oplever, at opdelingen af trafikken over grænsen er blevet taget godt imod af trafikanter og chauffører.