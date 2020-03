Danskere fanget i Australien: Selv en flybillet er ikke en sikker vej ud

Den eksotiske rejse til Down Under blev ikke som forventet for Laura Berg Møller Kristensen. Foto: Privatfoto

- Det, der skulle have været de fedeste fem-seks måneder i mit liv, er blevet vendt op og ned.

Sådan fortæller Laura Berg Møller Kristensen, der er udvekslingsstuderende i Australien. Hun er en af de mange hundrede danskere, der lige nu kæmper for at komme hjem til Danmark. Og udsigterne ser ikke alt for gode ud.

Mange af de lufthavne, der normalt bruges som mellemstation til Australien, er nemlig lukket ned. Det gælder blandt andet i Singapore, Malaysia og Thailand, og inden længe lukker flere lufthavne i Mellemøsten også døren.

Det gør, at flere hundrede danskere strander i Australien.

- Selvom jeg har købt en billet nu, så tør jeg ikke tro på, at jeg kan komme hjem. Der kan ske så meget endnu. Laura Berg Møller Kristensen, studerende.

Fastlåst hverdag i op til seks måneder

Det var drømmen om at rejse og opleve en masse, der fik Laura til pakke kufferten og tage et halvt år til Queensland i Australien for at læse på sin kandidat i bioteknologi. Men det blev kun til fem ugers studier, før coronavirusset fik ændret planerne, og al undervisning blev online.

- Jeg har inderst inde nok vidst, at jeg skulle hjem før tid, men jeg ville ikke indse, at eventyret skulle slutte, før det egentligt startede, siger hun.

Laura kommer oprindeligt fra Vejle, og lige nu håber hun at kunne komme tilbage dertil. Australien planlægger nemlig en langvarig indsats mod coronavirus, der kan vare i op til et halvt år, og det kan ende i en meget fastlåst hverdag, hvis hun bliver der.

- Der kommer højst sandsynligt et udgangsforbud hernede. Hvis jeg så kun kan sidde i mit lillebitte værelse, hvor jeg har en kuffert og en seng, så kan jeg ikke foretage mig noget i seks måneder. Det er skræmmende, for hele formålet var, at jeg skulle opleve og rejse en masse, fortæller hun.

Derfor håber hun også at vende tilbage til Jylland inden længe.

- Jeg vil hellere være hjemme i de trygge rammer end at være fanget hernede.

Læs også Peru lukket ned - nu hjælper Ruben strandede danskere

Planer ændrer sig hele tiden

Selvom vi i Danmark kan undre os over, hvorfor danskere ikke er rejst hjem tidligere, så har situationen været en hel anden mange steder i verden. Derfor kan tingene udvikle sig meget hurtigt, som det eksempelvis har gjort i Australien, fordi landene reagerer på, hvor voldsomt udbruddet har været i Europa.

Laura og hendes danske medstuderende kontaktede derfor den danske ambassade i Australien for at få deres råd. Lørdag fik Laura beskeden, om at de kunne blive i Australien, men det ændrede sig allerede søndag aften.

- En masse områder lukkede ned. Barer, klubber og restauranter lukkede, og man skulle holde distance til hinanden. Alt kom oveni hinanden. Det kom ikke gradvist, siger Laura.

Derfor besluttede Laura sig for, at hun ville hjem til Danmark. Men det har vist sig at være en sværere opgave.

Læs også Kærestepar ville opleve verden i deres sabbatår - nu er de strandet

Usikkert om flybillet er brugbar

Det kan blive til virkelighed, at Laura ikke kan komme fra sit lejede værelse det næste stykke tid. Selvom hun fik fat på en flybillet mandag, er stadig usikkert, om hun kan komme afsted. Flere oplever nemlig at møde op i lufthavnen for at få at vide, at deres fly er aflyst. Eller overbooket. Og det gør presset på de enkelte flybilletter større.

De fleste flybilletter koster nu i omegnen af 40.000 kroner. Så dyr en omgang blev det ikke for Laura, der nåede at købe en billet til 12.000 kroner, men det gjaldt om at handle hurtigt.

- Vi startede med at se på en flybillet mandag til 1100 dollars. Det vil sige 4.500 kroner. Det var så fint. Så gik der fem minutter, og så var den steget 700 dollars. Og det blev ved med at stige. Det var vanvittigt.

Men hun kan endnu ikke vide sig sikker på, at hjemrejsen holder. Flyveturen er først den 31. marts og med den fart, som tingene har udviklet sig, er det svært at spå om fremtiden.

- Selvom jeg har købt en billet nu, så tør jeg ikke tro på, at jeg kan komme hjem. Der kan ske så meget endnu, slutter Laura.