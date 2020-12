De første coronavacciner er ankommet til Statens Serum Institut

- Det er meget, meget dejligt, at vi nu snart kan lave et direkte slag tilbage mod Corona ved at behandle det aktivt ved, at vi immuniserer, således at man ikke bliver syg, siger Henrik Ullum.



Fra Amager vil vaccinerne blive pakket om i mindre kasser og videredistribueret til landets fem regioner.

Første vaccinationer sker søndag

Vaccinerne er blevet sendt med lastbil fra et distributionscenter i Belgien.

Danmark modtager i første omgang omkring 9750 vaccinedoser, der bliver videredistribueret til regionerne senere lørdag.