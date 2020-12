De første i Syd- og Sønderjylland er vaccineret - snart følger flere

Region Syddanmark modtager omkring 8.000 nye vaccinedoser mandag. I første omgang vil det være plejecenterbeboere og plejepersonale i kommunerne og på sygehusene, der vil modtage vaccinen.

Vacciner fordelt efter indbyggertal

Vaccinerne har fem dages holdbarhed, og derfor går der ikke længe fra kommunerne modtager vaccinedoserne til at de første borgene får et stik. Og der kommer ikke til at være stor forskel på, hvilken kommune, der får vaccinerne først.

- Vaccinedoserne bliver fordelt til de enkelte sygehusapoteker efter indbyggertallet, siger Kurt Espersen.