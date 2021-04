De små grænseovergange åbner igen fredag

Det betyder, at de mindre grænseovergange, som blev lukket den 20. februar, nu genåbnes.

Ændringen vedrører ikke indrejserestriktionerne, test- og isolationsbestemmelserne, der fortsætter i samme form som gælder i dag.



Vækker glæde i grænselandet

- Det er glædeligt, at smittetrykket i Flensborg og nordlige Tyskland er faldet, så det nu er muligt at lette hverdagen for de mange, der rejser over grænsen for at passe deres arbejde i grænselandet, siger Jesper Petersen, der er Socialdemokratiets politiske ordfører og valgt i Haderslevkredsen.

Åbningen vækker også glæde hos Tønders borgmester Henrik Frandsen, (Tønderlisten).



- Det har været et irritationsmoment hos mange grænsependlere at skulle køre en omvej. Jeg er rigtig glad for, at dagligdagen nu bliver en smule lettere på begge sider af grænsen, siger Henrik Frandsen.