Dennis bor 80 meter fra grænsen: - Nu kan jeg hver dag spare en times transport

Da grænserne mellem Tyskland og Danmark lukkede tilbage i marts på grund af corona-situationen, påvirkede det med øjeblikkelig virkning mange af beboerne i grænselandet.

Daglige gøremål, indkøbsture eller besøg hos bekendte på tværs af grænsen blev pludselig forhindret, og flere af grænseovergangene blev lukket helt ned. Skilte, afspærringer og betonklodser blokerede for gennemkørsel til nabolandet.

Mens mange rundt om i landet var upåvirket af grænselukningen, blev hverdagen for flere af de lokale i grænsekommunerne besværliggjort.

Det har været temmelig svært for mig at komme på arbejde. Jeg vant til at køre over hernede ad gaden, når jeg skal til Flensborg. Men nu er jeg kørt over ved Kruså og Tønder Dennis Heyne, Pebersmark

Det gælder også for tyske Dennis Heyne, der arbejder i Flensborg.

Han bor i Danmark på Pebermarksvej, hvor der er en grænseovergang. Fra hans indkørsel skal han gå 80 meter, så står han i Tyskland. Men siden grænserne lukkede, har det ikke været muligt at passere grænseovergangen på Pebersmarkvej i bil, da vejen har været blokeret.

- Det har været temmelig svært for mig at komme på arbejde. Jeg vant til at køre over grænsen længere nede ad gaden, når jeg skal til Flensborg. Men mens lukningen har stået på, er jeg kørt over ved Kruså og Tønder, siger Dennis Heyne.

Tidligere har der været langt mere afspærring her ved Pebersmark, men Dennis Heyne fortæller, at meget af det blev fjernet lørdag. Nu står kun to bomme tilbage. Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen, TV SYD

De længere omveje og forsinkelser og grænsekontrol har betydet, at transporttiden til og fra arbejde har taget en times tid mere, end når han kan krydse grænsen lige ved sit hjem.

- Jeg arbejder på aftenhold med vanskelige unge og har ofte nogle meget vanskelige nætter. Det har været virkelig besværligt for mig. Det er svært for mig at komme hjem og få sovet med alle de forsinkelser, der har været. Og det var ikke til at blive ved med at klare, siger Dennis Heyne.

Pebersmarkvejs bliver femte grænseovergang

Når Dennis Heyne mandag sætter sig ud sin bil for at køre på arbejde, så kan han igen trille ned ad gaden og passere grænsen på Pebermarksvej. Mandag morgen kl. 07 genåbner grænseovergangen i Pebermarks.

Det betyder, at der i alt er fem åbne grænseovergange ved den dansk-tyske landegrænse, når Danmark mandag åbner for tyske turister.

Læs også Politiet åbner den femte grænseovergang til Danmark

Med endnu en åben grænseovergang håber politiet at fjerne noget af trykket fra de andre grænseovergange, så trafikken kan afvikles mere fleksibelt og effektivt. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Dennis Heyne kigger mod grænsen - og kortere transporttid til og fra arbejde. Foto: Nikolaj Toftgaard Jespersen

På den måde vender også en smule mere af hverdagen før corona-virussen tilbage til Dennis Heyne og hans familie ved grænsen, når grænseovergangen tæt på hans bopæl åbner.

- Jeg er meget glad for det. Det betyder en del for mig, fordi jeg bor lige ved grænsen og ikke behøver at køre sådan en stor omvej. Jeg kan spare en time om dagen på transport, forklarer Dennis Heyne.

Grænsen har været delvist lukket siden den 14. marts for alle, der ikke havde et anerkendelsesværdigt formål. Og kun tre grænseovergange har været åbne i perioden.