Derfor lugter håndspritten anderledes

Vi går allesammen med nerverne udenpå tøjet i denne tid, nogle mere, andre mindre. Også Mathias Voss Hansen fra Toftlund. I weekenden var han i Rema 1000 i Rødekro og undrede sig såre.

- Da jeg kom ind, tog jeg af den håndsprit, der var stillet frem, men den lugtede ikke af sprit, og sprit, det lugter da af sprit, det virkede mere som vand, forklarer den hjemsendte tjener.

Det er der en naturlig forklaring på ifølge Jonas Schrøder, der er kommunikationschef for Rema 1000 i Danmark.

- Der er nemlig ikke sprit i, men et andet desinficerende middel, siger han til TV SYD i dag.

Det er godkendt

Og med hensyn til om det er godkendt, så er han klar i spyttet.

- Selvfølgelig er det godkendt. Både det, vi sælger til forbrugerne, og det, vi stiller frem i butikken, er godkendt, siger kommunikationschefen. Og midlet i Remas butikker er lavet af et firma i Kolding for en underleverandør.

Mathias Voss Hansen undrede sig over, at opstillingen var noget interimistisk, så flaskerne var sat op med gaffa-tape, så man ikke kunne se varedeklarationen (se billedet til artiklen). Men det er der også en forklaring på.

- Som statsministeren sagde, så er det her en helt ekstraordinær situation, og vi kommer til at lave fejl allesammen, og det har vi gjort her. Men det har bare være vigtigt for vores ansatte at få det sat op hurtigst muligt, og det kigger vi på, fortæller Jonas Schrøder, kommunikationschef for Rema 1000.