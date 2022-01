Desperate forældre vil på skiferie - får børn vaccineret med tredje stik imod anbefalingerne

Forældre deler erfaringer i Facebook-gruppe

I Facebook-gruppen 'SKIferie - for alle os der elsker ski og ferie :)' bliver spørgsmålet om tredje stik lige nu debatteret heftigt.

I gruppen forsøger forældrene både at få svar på ubesvarede spørgsmål, men de deler også deres erfaringer med at få deres børn under 18 år vaccineret med tredje stik.

Flere personer spørger specifikt ind til emnet, fordi de skal på skiferie, mens andre fortæller, at de har haft held med at tage deres børn med til en praktiserende læge eller et vaccinationscenter og få det tredje stik.

- Er der ikke muligheder for en på 17,5 at få boosterstik hvis man skal på ski i Østrig :'(

- Jeg fik min søn, der fylder 18 til juli vaccineret på Oluf Palmes Allé 35 (i Aarhus, red.) uden tidsbestilling mandag aften. Ingen problemer. Han havde fået det andet stik i sommer så det passede perfekt.

- Fik vaccineret vores søn på 17 år i Aarhus i dag :D

- Jeg har nu fra 2 læger/vaccinationscentre i dag hørt at de er er begyndt at "batche" de 17 årige (også dem som først fylder 18 senere på året).

- 3. Stik til 17 årige ved Oluf palmes allé kan stadig lade sig gøre! Jeg fik den i dag, skriver brugeren og fortsætter i kommentarsporet:

- Gik bare ind og så blev jeg vist hen til personalet og de viste mig videre til sygeplejerskerne der giver vaccinen. Så vidt jeg kunne forstå var de godt klar over at jeg kun er 17, og efter jeg havde fået vaccinen spurgte jeg hvad deres politik var omkring det hele og der sagde de ordret at man bare skulle være født i 2004.