Det betyder grænselukningerne for dig

De danske grænser blev midlertidigt lukket lørdag middag og frem til den 13. april. Helt overordnet må du som dansker altid rejse ud, selvom det frarådes, og du kan altid komme ind i Danmark igen.

Indrejseforbuddet gælder derfor turister og udlændinge, der ikke har et anerkendelsesværdigt formål i Danmark.

Her er overblikket over, hvordan det påvirker borgere til vands, til lands og i luften.

Husk pas ved den sønderjyske grænse

Fra i dag er det kun muligt at krydse den dansk-tyske grænse tre steder: Nemlig i Kruså, Frøslev og Sæd. Her vil politiet og Forsvaret stå for at kontrollere grænsen. Derfor er det vigtigt, at du husker dit pas, hvis du har tænkt dig at køre over grænsen. Danskere må nemlig altid rejse ind og ud af landet.

Politiet oplyser lørdag, at det er i strid med regeringens opfordring om ikke at rejse, hvis man kører over grænsen for at handle.

- Men vi kan ikke forbyde danske statsborgere at komme retur. Heller ikke efter en indkøbstur, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Hvis du bor eller arbejder i Danmark, får kontrollen ingen konsekvenser for dig, men du vil opleve at blive tjekket på lige fod med andre køretøjer og rejsende.

Fælles for de tre grænseovergange er, at du kun vil blive kontrolleret ved indrejse – og ikke udrejse.

De øvrige 10 grænseovergange, som man tidligere har kunnet benytte sig af, vil til gengæld blive fysisk lukket. Det drejer sig om overgangene ved Siltoft, Rudbøl, Møllehus, Vindtved, Beierskro, Pebersmark, Bøgelhus, Sofiedal, Wilmkjer og Padborg.

10 lukkede og tre åbne grænseovergange. Foto: Lasse Lund Hansen

Lufthavne går i stå

Hos Billund Lufthavn forventer de at lukke helt ned for passager-transport inden længe. Der er nemlig ikke mange danskere, der forlader Danmark ad luftveje for tiden.

- Når alle danskere er kommet hjem i løbet af nogle dage, forventer jeg, at lufthavnen reelt lukker ned for passagertransport, siger lufthavnsdirekør Jan Hessellund til TV SYD.

Det er planen, fordi direktøren forudser, at mange flyselskaber vil stoppe deres flyvninger inden længe, og det forsøger lufthavnen at tilpasse sig efter allerede nu.

Det er heller ikke en forudsigelse, der kommer uden grund. Allerede nu har flyselskabet Alsie Express meldt ud, at de indstiller alle rutefly mellem Sønderborg og København fra mandag, fordi alle unødvendige rejser frarådes af regeringen.

Derfor er det vigtigt, du holder dig opdateret på bll.dk, eller på andre relevante lufthavnes hjemmesider, for at se, hvad status for de forskellige flyselskaber er.

Et anerkendelsesværdigt formål kan være: Personer, der bor eller arbejder i Danmark, herunder selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark

Personer, der skal levere varer til Danmark eller varer ud af Danmark

Personer, der indrejser med henblik på at udøve samværsret med mindreårige børn

Personer, der agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (kan være fx plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien)

Personer, der skal besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer i Danmark

Personer, der indrejser med henblik på at deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndighederne i Danmark

Personer, der skal deltage i en begravelse i Danmark

Personer, der skal deltage i en retssag i Danmark

Studerende i det omfang uddannelsesinstitutionerne ikke er lukkede (og der ikke tilbydes fjernundervisning).

Personer, der krydser den danske grænse for at komme hjem.

Almindelige familiebesøg, turistbesøg, forretningsrejser, studieture og lignende udgør ikke anerkendelsesværdige formål. Kilde: coronasmitte.dk Se mere

De danske havne

Hos Sønderborg Lystbådhavn er der endnu usikkerhed om, hvordan det kommer til at påvirke bådejerne, fordi der først for alvor kommer vind i sejlene hos sejlerne i begyndelsen af april.

Den stedfortrædende havnemester hos Sønderborg Lystbådhavn, Manfred Jensen, fortæller, at man som lystbådhavn ikke kommer til at tjekke de enkelte sejlende.

- Vi skal egentlig ikke kontrollere bådene, hvis de kommer fra et Schengenland. Vi har ikke fået besked på, hvad vi skal gøre, og vi har ikke nogen hjemmel til at afvise folk. Det er vi ikke blevet pålagt, fortæller Manfred Jensen.

Under alle omstændigheder kan det dog være en god ide at have legitimation med på båden, hvis det skulle blive nødvendigt.

Anderledes ser situationen ud hos Esbjerg Havn, hvor man primært har med fragtskibe at gøre. Her er man opmærksom på, hvordan besætningernes helbred er, når de ankommer.

- Vi beder skibene om at lave en health declaration. Så kan de selv sige til, hvis der er syge ombord, og vi kan tage vores forholdsregler, siger havnedirektør Dennis Jul Pedersen til TV SYD.

Men selvom der vil være folk på skibene med symptomer, kan havnen ikke nægte dem at lægge til kaj i Esbjerg:

- Havne har modtagepligt. Det står i havneloven, og den tager ikke hensyn til en pandemi. Hvis du vil blokere, fordi der er syge ombord, så skal der andre tiltag til fra politiet eller andre myndigheder. Vi kan ikke bare sige, at et skib skal blive væk, uddyber Dennis Jul Pedersen.