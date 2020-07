Disc Golf hitter i en corona tid

Hvad man nu end mener om golf, så har den ædle sport med de små hårde kugler været til inspiration for mange andre. Der er krolf, hvor man bruger krocketkugler, fodboldgolf, ja, det giver sig selv og så disc golf, blot for at nævne nogle.

Den sidstnævnte sport er sådan set let nok at forstå. Man går en bane som i golf, men bruger en skive af den slags, der på et tidspunkt i historien hed en frisbee, og så skal man en efter en kaste selvsamme ned i en kurv. Den der bruger færrest kast har vundet. Mange steder er der også mulighed for at forlise sit dyrt indkøbte grej i søer, tæt krat og lign.

- Man bliver hurtigt god nok til at det er sjovt, siger Dennis Thygesen, der både er formand for Dansk Disc Golf Union og Æ Disc Club6100.

Lørdag den 4. juli var der inviteret til Corona Disk Golf.

- Coronanedlukningen har fået langt flere ud på banerne for at spille. Man går spredt og i små grupper, siger formanden.

Disc golf klubben i Haderslev fået fordoblet sit medlemstal fra 20 til 40 i løbet af foråret. Ikke de store tal, men det er tendensen man skal se på. Det fiffige ved disc golf er, at det er gratis at bruge de fleste af banerne, og det koster et mindre beløb at være med i en klub.

- Vi hører fra klubberne, at de får flere medlemmer, og vi hører fra banerne, at de får endnu flere gæster, fortæller Dennis Thygesen.

Og den historie passer på Nicolai Prösch, der har spillet i tre år og bare råhygget sig sammen med vennerne.

- Men så fik vi så meget tid under nedlukningen og vi syntes det kun være sjovt melde sig i klub, og hold op, hvor har vi lært meget på de tre måneder, siger Nicolai Prösch.

- Det giver et stort fællesskab, og så er man aktiv samtidig, siger han

På spørgsmålet om ikke at alle de nye kunder i butikken bare forsvinder, når folk kan gå til håndbold, fodbold og alle de andre traditionelle sportsgrene, svarer han.

- Det håber jeg ikke, og det tror jeg ikke på. Vi kan se, at folk har taget det til sig, siger formanden for det hele,Dennis Thgesen