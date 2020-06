Efter corona-krise: Sønderborg opruster i kampen om at få flere i arbejde

Sønderborg Kommune vil hurtigst muligt have folk tilbage på arbejdsmarkedet efter corona-krisen.

Derfor har byrådet afsat tolv millioner kroner over en toårig periode til at ansætte ti nye medarbejdere, der skal yde en ekstraordinær indsat for at få flere borgere tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse.

- Under finanskrisen så vi, at der faktisk åbnende sig flere muligheder på arbejdsmarkedet, end vi lige regnede med. Det samme tror vi, vil ske nu, forklarer formand for arbejdsmarked- og integrationsudvalget i Sønderborg Kommune, Jan Prokopek Jensen (Soc.dem.) og fortsætter:

Et rejsehold skal hjælpe langtidssyge

Derfor ansætter kommunen nu en række jobkonsulenter, hvor man prøver at tænke anderledes om det at hjælpe folk. For eksempel skal nogle af de nye jobkonsulenter udgøre et rejsehold, der besøger sygemeldte borgere ude i hjemmene.

- Alle erfaringer viser, at jo før folk får den rigtige hjælp, jo hurtigere bliver de raske og dermed tilbage på job igen, siger Jan Prokopek Jensen.

Virtuelle gruppemøder

Desuden ansættes der en række medarbejdere, der på forskelligvis skal hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet eller i gang med en ny uddannelse.

- Et af de nye tiltag vil blandt andet være at lave virtuelle møder, hvor mellem seks og tolv nyledige kan mødes og udveksle erfaringer, og disse møder faciliteres af nogle af vores nye konsulenter, siger Jan Prokopek Jensen.

De nye jobkonsulenter tiltræder 1. august.