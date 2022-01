Efter en stabil periode stiger smitten igen

16.033.

Så højt er fredagens smittetal i de 14 kommuner, som TV SYD dækker.

Det viser fredagens coronaopgørelse fra Statens Serum Institut.



Det betyder også, at smittetallet stiger igen, selvom det ellers havde stabiliseret sig i de foregående fem dage.

Fredag er der nemlig registreret omkring 1000 coronatilfælde flere over den seneste uge sammenlignet med de foregående dage.

I 11 ud af 14 kommuner stiger smitten, og ikke så overraskende, er tilvæksten størst i nogle af landsdelens mere befolkede kommuner som Vejle, Horsens og Esbjerg.

I Vejle Kommune er der 174 flere smittetilfælde over de seneste syv dage sammenlignet med torsdagens tal, mens der i Horsens Kommune er 133 flere og 115 flere i Esbjerg Kommune.

Én kommune går markant tilbage

I den modsatte ende bevæger Haderslev, Aabenraa og Fanø Kommuner sig. For de to førstenævnte er der tale om et beskedent fald i smittetilfælde på henholdsvis otte og 15 personer.

Fanø tager til gengæld et ordentligt hop fra 48 til 26 smittetilfælde over den seneste uge. Det gør også, at vadehavsøens incidens falder fra 1400 til 758, hvilket er den tredje laveste incidens i landet.

Og når vi er ved incidensen, så ligger Esbjerg Kommune i den øverste tredjedel, hvad angår høje incidenser på landsplan. Derudover er Esbjerg den eneste kommune sammen med Vejle, der har rundet et incidensniveau på 2000 i TV SYDs sendeområde.

På landsplan blev der fredag registreret yderligere 23.614 coronatilfælde. De er fundet ud fra 191.374 test.

Derudover er antallet af indlagte med covid-19 på landets intensivafdelinger faldet til det laveste niveau i en måned med de nuværende 60 indlagte.

Herunder kan du se, hvordan det går med smitten i din kommune: