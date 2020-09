Efter grænselempelser: Stikprøvekontrol vil fokusere på køretøjer fra karantænelande

Alle 13 grænseovergange mellem Danmark og Tyskland er åbnet natten til fredag. Det er første gang siden corona-nedlukningen den 14. marts.

Siden marts har politiet haft særligt fokus på kontrollen med indrejsende, der kunne være smittet med covid-19 og dermed bringe smitten til Danmark.

Politiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi Brian Fussing forklarer, at hvor der fra marts til og med i går var fuld kontrol af alle, der passerede grænsen, er der fra i dag kun stikprøvekontrol.

- Med stikprøvekontrollen vil vi have et særligt fokus på det, der relaterer sig til covid-19. Det betyder, at køretøjer indregistreret i lande, som er karantænelande på Statens Serum Instituts liste, de må forvente at blive udtaget til nærmere kontrol. Andre vil i vid udstrækning få lov til at køre igennem, siger Brian Fussing.

Færre og kortere køer ved grænsen

I går var kun fem grænseovergange åbne, men fra i dag er det muligt at passere grænsen ved alle 13 grænseovergange. Det betyder, at trafikken fordeler sig og dermed mindsker trængslen ved grænsen.

- Det er i hvert fald vores klare forventning, at omfanget af køer ved de store grænseovergange østpå og varigheden, når man sidder i kø, bliver reduceret nu, siger Brian Fussing.

Hvis der kommer rigtig mange fra karantænelandene, vil vi lave rigtig mange stikprøver. Er der i stedet få af dem, vil der gå længere mellem hver stikprøve. Brian Fussing, politiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politi

Han kan dog ikke garantere, at der slet ingen køer eller trafikale problemer kan opstå.

- Før den 14. marts under den midlertidige stikprøvekontrol var der også trafikale køer på de her spidsbelastningstidspunkter. Det forventer jeg også, at der i et eller andet omfang vil være i fremtiden.

Nemmere hverdag for pendlerne

De knap 14.000 grænsependlere kan nu også få deres gamle hverdag tilbage, når den daglige køretur til arbejde ikke længere skal være en langvarig affære.

- Vi kender rigtig mange af grænsependlerne, der kører over hver dag, og de har alt andet lige lettere adgang til Danmark, men vi bliver også nødt til engang i mellem at udtage nogle af dem til en stikprøvekontrol, siger Brian Fussing.

Det er ikke muligt at sige noget om, hvor mange stikprøvekontroller der skal foretages. Det afhænger af mængden af rejsende fra karantænelande.

- Hvis der kommer rigtig mange fra karantænelandene, vil vi lave rigtig mange stikprøver. Er der i stedet få af dem, vil der gå længere mellem hver stikprøve.