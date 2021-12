Efter opfordring: Stort julestævne aflyst

Turneringsplanen var lagt for de 300 fodboldhold, der mellem jul og nytår skulle dyste på halgulvet i Næsbjerg Rousthøje. Det traditionsrige julestævne for indendørsfodbold afholdt af foreningen NRUI er nemlig aflyst igen.

De kunne ikke længere stå for presset og følte derfor, der ikke var anden udvej end at aflyse.

- Vi er så ærgerlige over, at vi har aflyst for andet år i træk. Det er helt vildt. Vi kunne ikke stå med ansvaret for de frivillige og 300 hold, der kommer fra det meste af Jylland, fortæller stævneleder Jens Christian Schultz.

Kun en opfrodring

Aflysningen knytter sig til en opfordring fra regeringen. Der er derfor ikke noget forbud mod at afholde stævner. Derfor var de i NRUI også tæt på at gennemføre alligevel.

- Vi har fået mange henvendelser fra frivillige, deltagere og trænere, der har været nervøse for, at vi ville aflyse. De har simpelthen glædet sig helt vildt. De trængte til at komme ud og opleve det sociale i sådan et stævne. Derfor overvejede vi meget, om vi skulle fortsætte, fortæller Jens Christian Schultz.