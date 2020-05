Ejer af Blåvand Zoo jubler: Vi er klar med kaffe og glade dyr

Det er en glædens dag i Blåvand Zoo. Efter to måneder med lukkede porte, slår den lille dyrepark i dag portene op for publikum.

- Jamen, det er helt fantastisk. Det kan simpelthen ikke være meget bedre. Vi var en lille smule nærvøse for, at det ville gå som sidste gang for tre uger siden, hvor vi også havde regnet med, at vi kunne lukke op, og det så alligevel blev droppet. Men vi er klar med kaffe og glade dyr, så folk skal bare komme afsted, siger ejer af Blåvand Zoo, Hans Hestbech.

Vi er klar med kaffe og glade dyr, så folk skal bare komme afsted. Hans Hestbech, ejer af Blåvand Zoo

Gæsterne, som i dag besøger den lille dyrepark, må dog affinde sig med, at de kun får mulighed for at kigge på dyrene. Der vil hverken være fodringer eller shows som slangefremvisning, som man ellers plejer at kunne opleve.

- Vi dropper de ting, hvor folk stimler sammen, så vi kan overholde forsamlingsgrænserne. Men folk kan komme og kigge på dyrene, og der bliver også mulighed for at købe kaffe, sodavand og is, siger Hans Hestbech.

Han glæder sig også over meldingerne om, at der snart bliver lempet for grænserestriktionerne, da en væsentlig del af Blåvand Zoo's indtægter plejer at komme fra tyske turister.

- Sidste år i samme periode havde vi en entreindtægt på halvanden million kroner. Det er mange penge i vores lille biks, der er forsvundet op i den blå luft. Derfor er det vigtigt, at der kommer nogle gæster nu, siger Hans Hestbech, inden han iler afsted for at blive klar til åbningen.